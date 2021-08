Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Elmshorn - Hundewelpen wieder da

Bad Segeberg (ots)

Die am Sonntag (15.08.2021) in der Jündewatter Straße in Elmshorn abhandengekommenen Hundewelpen wurden bereits am Montag im Tierheim abgegeben.

Ob tatsächlich ein Diebstahl vorgelegen hat oder die beiden Labradorweibchen ausgerissen sind, lässt sich noch nicht sagen.

Die unsprüngliche Pressemitteilung vom 16.08.2021 ist folgendem Link zu entnehmen:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/19027/4994979

