Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Rellingen - Einbruch in der Jacob-Ahrens-Straße - Kriminalpolizei sucht Zeugen

Bad Segeberg (ots)

Dienstagabend (17.08.2021) ist es in der Jacob-Ahrens-Straße in Rellingen zu einem Wohnungseinbruchdiebstahl in ein Einfamilienhaus gekommen, zu dem die Kriminalpolizei in Pinneberg nach Zeugen sucht.

Nach bisherigen Erkenntnissen drangen Unbekannte zwischen 20:30 und 23:40 Uhr gewaltsam in das Wohnhaus ein, durchsuchten die Räume und stahlen unter anderem Schmuck.

Nach Feststellung der Tat alarmierten die Bewohner die Polizei. Beamte des Polizeireviers Rellingen nahmen eine Strafanzeige auf.

Die Ermittler der Kriminalinspektion Pinneberg bitten um sachdienliche Hinweise insbesondere über verdächtige Personen oder Fahrzeuge unter 04101 2020.

