Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Wedel - Diebstahl eines Honda Jazz - Polizei sucht Zeugen

Bad Segeberg (ots)

Am Samstag (14.08.2021) ist es in der Straße "Am Marktplatz" zu einem Diebstahl eines 9 Jahre alten Fahrzeugs gekommen.

Nach bisherigen Erkenntnisse parkte der 83jährige Geschädigte sein Fahrzeug in der Straße "Am Marktplatz". Als er nach einer Stunde zu seinem Fahrzeug in der Farbe grau zurückkehrte, stellte er fest, dass der Honda mit Pinneberger Kennzeichen offensichtlich entwendet wurde.

Die Tatzeit dürfte zwischen 10:00 Uhr und 11:00 Uhr liegen. Der Schaden wird auf 4.000 Euro geschätzt.

Die Polizei in Pinneberg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise über den Verbleib des Fahrzeuges bzw. fragt, ob Zeugen Beobachtungen in der Tatortnähe gemacht haben.

Hinweise nehmen die Ermittler unter der Rufnummer 04101 - 202 - 0 entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell