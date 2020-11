Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei vollstreckt Untersuchungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Köln gegen Jugendlichen wegen Wohnungseinbruchsdiebstahl

AachenAachen (ots)

Die Bundespolizei hat am Freitag gegen 23:15 Uhr einen 16-jährigen Libyer am Hauptbahnhof Aachen festgenommen. Er wurde von der Staatsanwaltschaft Köln wegen Wohnungseinbruchsdiebstahl gesucht. Kurz nach der Tat war er 2019 untergetaucht und hatte seinen zuvor gestellten Asylantrag nicht weiterverfolgt.

Mit einem 17-jährigen libyschen Begleiter war er den Beamten am Hauptbahnhof aufgefallen, als sie mit einer Regionalbahn aus Maastricht angereist waren. Beide Jugendlichen konnten bei der Kontrolle durch die Beamten keine Ausweispapiere vorweisen. Sie wurden mit zur Wache der Bundespolizei genommen, wo ihre Identitäten überprüft wurden. Gegen den 16-Jährigen bestanden neben dem Haftbefehl noch 4 weitere Fahndungen zur Aufenthaltsermittlung von verschiedenen Behörden. Gegen ihn und seinen Begleiter wurde eine Strafanzeige wegen der unerlaubten Einreise gefertigt. Der 17-Jährige wurde an eine Jugendaufnahmeinrichtung weitergeleitet. Der 16-Jährige wurde am Samstagmorgen in den Polizeigewahrsam des Polizeipräsidiums Aachen eingeliefert.

