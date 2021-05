Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Einbruch in Büroräume

Hückelhoven-Schaufenberg (ots)

Am Freitag (14. Mai), zwischen 15.45 Uhr und 17.25 Uhr, brachen unbekannte Personen eine Bürotür in einem Gebäude an der Jacobastraße auf, in dem mehrere verschiedene Firmen angesiedelt sind. Was entwendet wurde, wird noch ermittelt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell