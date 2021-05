Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Mehrere Diebstähle aus Pkw

Kreis Heinsberg (ots)

In Übach-Palenberg auf dem Mühlenfeldweg brachen unbekannte Personen zwischen dem 13. Mai (Donnerstag), 18 Uhr und dem 14. Mai (Freitag), 11 Uhr, in einem Pkw ein und entwendeten daraus eine Tasche mit Medikamenten.

In Erkelenz an der Anton-Raky-Allee stahlen unbekannte Personen den Katalysator des Fahrzeuges. Die Tat wurde am 15. Mai (Samstag), zwischen 8.15 Uhr und 12.30 Uhr, begangen.

In Erkelenz-Tenholt entwendeten unbekannte Personen von einem Traktor den Kühlergrill mitsamt der Scheinwerfer sowie das Kennzeichen. Zur Begehung der Tat überstiegen sie den Zaun des Grundstückes an der Straße In Tenholt. Der Vorfall ereignete sich zwischen dem 13. Mai (Donnerstag), 14 Uhr und dem 14. Mai (Freitag), 10 Uhr.

In Hückelhoven-Hilfahrt, an der Goethestraße, drangen unbekannte Personen am 15. Mai (Samstag), zwischen 1.50 und 2.10 Uhr, in einen Pkw ein und entwendeten aus dem Innenraum Getränke sowie ein Ladegerät.

In Hückelhoven-Schaufenberg an der Jägerstraße entwendeten unbekannte Personen, zwischen dem 15. Mai (Samstag), 21.30 Uhr und dem 16. Mai (Sonntag), 5 Uhr, eine Damenhandtasche aus einem Fahrzeug, Darin befanden sich ein Mobiltelefon sowie persönliche Dokumente.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell