Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Vier Festnahmen im deutsch-französischen Grenzgebiet

Kehl (ots)

Im Rahmen der intensivierten Kontroll- und Fahndungsmaßnahmen im Grenzgebiet zu Frankreich, haben Beamte der Bundespolizei über das Wochenende vier gesuchte Straftäter festnehmen können. Am Freitag um die Mittagszeit wurde am Bahnhof in Kehl ein 31-jähriger rumänischer Staatsangehöriger angetroffen und von den Beamten kontrolliert. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass gegen den Mann ein Haftbefehl wegen Erschleichen von Leistungen bestand. Er konnte die geforderte Geldstrafe nicht bezahlen und wurde in die JVA gebracht. Ebenfalls in Kehl wurde am Samstagmittag ein 24-jähriger irakischer Staatsangehöriger angetroffen. Gegen Ihn bestand ein Haftbefehl wegen Erschleichen von Leistungen. Auch er konnte die geforderte Geldstrafe nicht bezahlen und wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in das Gefängnis gebracht. Fast gleichzeitig wurde ein 30-jähriger rumänischer Staatsangehöriger an der Tram Haltstelle am Grenzübergang Kehl Europabrücke angetroffen. Beim Abgleich seiner Daten in den polizeilichen Fahndungssystemen stellte sich heraus, dass gegen Ihn ein Haftbefehl wegen Diebstahl bestand. Er konnte die geforderte Geldstrafe nicht bezahlen und wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in das Gefängnis gebracht. Heute Morgen wurde in einem grenzüberschreitenden Fernreisebus aus Frankreich kommend, am Grenzübergang Kehl Europabrücke, ein belarussischer Staatsangehöriger angetroffen, gegen welchen ein Haftbefehl wegen unerlaubter Einreise bestand. Da er die geforderte Geldstrafe bezahlen konnte, durfte er seine Reise nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen fortsetzen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell