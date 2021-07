Polizei Bochum

POL-BO: Warnung vor Trickdieben

Immer wieder kommt es zu Trickdiebstählen, häufig zum Nachteil älterer Menschen. Auch in den vergangenen Tagen wurden der Polizei solche Fälle im Bochumer Süden gemeldet. Die aktuelle Masche: Unbekannte Frauen klingeln an den Haustüren von älteren Menschen und versuchen, unter einem Vorwand Zutritt zu erlangen. Zum Beispiel täuschen sie ein Interesse an der Wohnung vor oder lenken den Wohnungsinhaber/-in mit dem "Zetteltrick" ab. Ihr Ziel: Geld und Wertsachen. Glücklicherweise haben die Menschen gut reagiert, so dass nichts entwendet wurde. Aber dies ist nur eine von vielen Maschen. Unter anderem werden die Menschen beim Einkaufen angesprochen. Der oder die Täter bieten den meist älteren Senioren an, die Einkaufstasche nach Hause zu tragen. Oder die Täter beobachten ihre Opfer bereits beim Abheben von Bargeld an einem Geldinstitut, folgen ihnen nach Hause und betreten unter einem Vorwand die Wohnung. In den Wohnungen kommt es dann zum Diebstahl. Wir bitten insbesondere ältere Menschen, folgende Tipps zu beachten: - Lassen Sie keine fremden Personen in ihre Wohnung. - Wenn Sie verdächtige Personen beobachten, wählen Sie den Notruf 110. - Lassen Sie sich den Ausweis von Personen zeigen, die vorgeben, zivile Polizeibeamte, Mitarbeiter der Stadtwerke etc. zu sein. - Bitten Sie einen Nachbarn oder Verwandten hinzu, wenn z.B. ein Handwerker ihre Wohnung betreten will. - Nutzen Sie ihren Türspion, ihre Gegensprechanlage oder ihre Sicherheitskette. - Wenn Sie Zweifel haben, wählen Sie immer die 110. Aber auch alle anderen sind gefragt: Haben Sie ein wachsames Auge und verhindern sie solch üble Taten. Nähere Infos, wie Sie sich schützen können, finden Sie unter dem Link: polizei.nrw/senioren. Sie können sich auch gerne an unser Fachkommissariats Kriminalprävention/Opferschutz wenden. Diese sind zu den Geschäftszeiten unter der Telefonnummer 0234 909-4040 erreichbar. Eine Beratung ist selbstverständlich kostenlos.

