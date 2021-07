Polizei Bochum

POL-BO: Fußgängerin (68) bei Unfall verletzt

Bochum (ots)

Am Mittwoch (21. Juli) kam es gegen 11:45 Uhr zu einem Verkehrsunfall in Bochum im Bereich Wasserstraße / Universitätsstraße. Eine 59-jährige Selmerin fuhr mit ihrem Auto auf der Wasserstraße und bog nach rechts auf die Universitätsstraße in Richtung Langendreer ab. Hier kam es zu einer Kollision mit einer 68-jährigen Bochumerin, welche zu Fuß den Ampelbereich der Universitätsstraße überquerte. Die 68-jährige Bochumerin wurde durch den Zusammenstoß verletzt und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Die Ermittlungen hat das Verkehrskommissariat übernommen.

