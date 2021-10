Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Gemeinsame deutsch-französische Streife stellt falschen Ausweis sicher

Kehl (ots)

Eine gemeinsame Streife von Beamten der Bundespolizei und französischer Grenzpolizei haben am 19. Oktober, im Rahmen der intensivierten Binnengrenzfahndung, bei einer Person eine falsche Identitätskarte sichergestellt.

Am Nachmittag wurde in einem grenzüberschreitenden Fernreisezug von Marseille nach Frankfurt ein 38-jähriger algerischer Staatsangehöriger angetroffen und einer lagebildabhängigen Kontrolle unterzogen. Zur Kontrolle legte er einen spanischen Ausweis vor, welcher durch die Beamten als Fälschung erkannt wurde. In der polizeilichen Vernehmung gab er an, das Falsifikat in Marseille erworben zu haben.

Der algerische Staatsangehörige musste nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen zurück nach Frankreich und erhält ein mehrjähriges Einreiseverbot. Zudem wird gegen ihn ein Ermittlungsverfahren wegen Urkundenfälschung und Verstoß gegen das Aufenthaltsgesetz eingeleitet.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell