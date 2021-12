Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Issum - Einbruch in Wohnhaus

Terrassentür aufgehebelt

Issum-Sevelen (ots)

Unbekannte Täter sind am Sonntag (5. Dezember 2021) zwischen 15:30 und 23:15 Uhr durch eine aufgehebelte Terrassentür in ein Wohnhaus an der Schumannstraße eingedrungen. Sie durchwühlten sämtliche Schränke und Schubladen nach Diebesgut und entwendeten unter anderem Schmuck. Anschließend flüchteten die Täter offenbar wieder auf dem gleichen Weg, wie sie in das Haus gelangt waren. Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen nimmt die Kripo Geldern unter 02831 1250 entgegen.(cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell