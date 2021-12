Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Tageswohnungseinbruch

Kerken-Nieukerk (ots)

Am Samstag 04.12.2021 in der Zeit zwischen 09:30 Uhr und 21:15 Uhr gelangten unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus an der Straße Loyendyck. Das komplette Haus und Schränke wurden nach Wertgegenständen durchsucht. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden Schmuckstücke erbeutet. Die Täter flüchteten in unbekannte Richtung. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Beobachtungen bitte an die Polizei in Geldern unter Telefon: 02831-1250

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell