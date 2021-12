Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich am Rhein - Gefährliche Körperverletzung

31-jähriger Klever mit Bierflasche niedergeschlagen

Emmerich am Rhein (ots)

Am Mittwoch (1. Dezember 2021) gegen 23.00 Uhr war ein 31-jährige Mann aus Kleve auf der Kaßstraße in Emmerich zu Fuß unterwegs. Als ihm eine Gruppe von drei bis vier Männern entgegenkam, dachte er zunächst einer von ihnen wollte ihn etwas fragen, weil er auf ihn zukam. Diese Arglosigkeit nutzte der Unbekannte aus und schlug dem 31-Jährigen grundlos eine Bierflasche gegen den Kopf, so dass er zu Boden ging und im Krankenhaus behandelt werden musste. Hinweise von Zeugen zu dieser Personengruppe bitte an die Kripo Emmerich unter Telefon 02822 7830. (ms)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell