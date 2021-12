Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Radfahrerin nach Zusammenstoß mit PKW gesucht

Emmerich (ots)

Am Donnerstag (2. Dezember 2021) gegen 09:50 Uhr war eine Autofahrerin auf der Speelberger Straße in Richtung Weseler Straße unterwegs, als auf Höhe einer Physiopraxis eine unbekannte Radfahrerin die Straße querte. Es kam zum Zusammenstoß, das Rad der Frau stieß vorne rechts gegen den Kotflügel des PKW. Anschließend setzte die Radfahrerin ihren Weg jedoch in Richtung Dederichstraße fort. Sie wird beschrieben als etwa 45 bis 55 Jahre alt, und ca. 160 bis 170cm groß. Sie hatte eine kräftige Statur und blonde, schulterlange, lockige Haare. Die Unbekannte trug eine graue Jacke und war mit einem silberfarbenen Damenrad unterwegs. Die Radfahrerin sowie eventuelle Unfallzeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Emmerich unter 02822 7830 zu melden. (cs)

