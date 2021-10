Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Issum - Wohnungseinbruch

Schmuck und Bargeld entwendet

Issum-Sevelen (ots)

Am Samstag (9. Oktober 2021) zwischen 19.00 Uhr und 21.30 Uhr drangen unbekannte Täter durch die rückwärtige Terrassentür in ein Wohnhaus an der Falkenstraße ein. Sie suchten im Haus nach Wertgegenständen und entwendeten Schmuck und Bargeld. Zeugenhinweise bitte an die Kripo Geldern unter Telefon 02831 - 1250.

Ein Tipp der Polizei:

Aufmerksam sein!

Ein Ihnen unbekanntes Fahrzeug fährt mehrmals langsam durch das Wohngebiet ohne anzuhalten und ohne jemanden zu besuchen? Im Hausflur oder am Nachbargrundstück laufen fremde Menschen ohne erkennbaren Grund umher? Sie sehen flackerndes Licht beim Nachbarn, obwohl dieser verreist ist?

All dies könnten Anzeichen für einen versuchten Einbruch sein. Sollte Ihnen etwas verdächtig vorkommen, bringen Sie sich nicht selbst in Gefahr. Rufen Sie die Polizei unter 110 an!

