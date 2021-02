Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: +++ Diebstahl aus PKW - Täter festgenommen +++ Einbruch in Hotel +++ Trickdiebe unterwegs +++

1. Täter beim versuchten Diebstahl festgenommen,

Ort: Wiesbaden, Bierstadter Höhe,

Zeit: Freitag, 13.02.2021, 00:27 Uhr

(jka) Am frühen Samstagmorgen wurde ein Autoaufbrecher von einem aufmerksamen Zeugen auf frischer Tat betroffen und schließlich der Polizei übergeben. Gegen 00:27 Uhr war ein 17-jähriger junger Mann gerade dabei, ein Fahrzeug nach Diebesgut zu durchwühlen. Ein aufmerksamer Bürger, dem dieses aufgefallen war, hielt den Täter mit Unterstützung eines Zeugen bis zum Eintreffen der Polizei fest. Der junge Mann muss sich nun in einem Strafverfahren wegen schwerem Diebstahls verantworten.

2. Trickdiebe erbeuten Bargeld,

Ort: Wiesbaden, Danziger Straße,

Zeit: Samstag, 13.02.2021, 09:41 Uhr

(jka) Ein Diebespärchen nutze am Samstagvormittag vor einer Bankfiliale die Gutmütigkeit eines Mannes aus, um an dessen Bargeld zu gelangen. Direkt beim Verlassen der Bank baten sie den Herrn Münzgeld zu wechseln. Während das Portemonnaie für die Suche nach Münzen geöffnet war, verwickelt der männliche Täter den Mann in ein Gespräch, um diesen abzulenken und entwendete gleichzeitig aus dem Portemonnaie mehrere Scheine Bargeld, ohne dass dies sofort bemerkt wurde. Mit der Beute flüchteten die Trickdiebe unerkannt.

Seien sie daher misstrauisch, wenn sie jemand auf Wechselgeld anspricht. Die Täter nutzen oft die Gelegenheit in den Momenten, in denen die Opfer ihre Geldbörsen sowieso in der Hand haben, wie beispielsweise an Parkschein- oder Geldautomaten. Wenn Sie hilfsbereit sein wollen, achten Sie darauf, dass sie ihre Geldbörse fest in der Hand halten und vom Ansprechpartner abgewandt nach passendem Kleingeld durchsuchen. Ganz wichtig: Die Finger eines Unbekannten haben an Ihrer Geldbörse nichts verloren!

Weiteres Diebespärchen macht Beute,

Ort: Wiesbaden, Berliner Straße

Zeit: Samstag, 13.02.2021, 13:03 Uhr

(jka) Einem weiteren Pärchen gelang es in einem Supermarkt in Erbenheim, mittels des sogenannten "Tuchtricks" einem Mann die Geldbörse zu entwenden. Der Mann und die Frau verwickelten den betagten Herrn während seines Einkaufs in ein Gespräch. Zeitgleich verdeckte der Mann mit einem Schal die Sicht auf den Bereich, wo sich seine Geldbörse befand und entwendete diese. Bei den Tätern soll es sich um einen Mann, bekleidet mit schwarzer Jacke, graue Jogginghose, schwarze Turnschuhe und einem weiß-grau-schwarz kariertem Schal und einer Frau bekleidet mit einer graugrünen Hose, knielangem schwarzen Mantel und schwarzen Lederboots handeln. Sie hatte schulterlanges, gelocktes Haar und führte eine schwarze Umhängetasche mit sich.

Zeugen und Hinweisgeber, sowie weitere Geschädigte des diebischen Duos melden sich bitte beim 1. Polizeirevier Wiesbaden unter 0611 / 3452140.

4. Verkehrskontrollen in der Wiesbadener Innenstadt - Rollerfahrer geflüchtet,

Ort: Wiesbaden, Friedrich-Ebert-Allee,

Zeit: Freitag, 12.02.2021 09:30 Uhr bis 10:45 Uhr

(jka) Am Freitagvormittag führte der Regionale Verkehrsdienst der Polizeidirektion Wiesbaden erneut Verkehrskontrollen in der Wiesbadener Innenstadt, mit dem Schwerpunkt "Aufmerksamkeit im Straßenverkehr", durch. Insgesamt wurden 12 Fahrzeuge und deren Insassen überprüft und kontrolliert. Aufgrund der Feststellungen wurden mehrere Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Kraftfahrzeugsteuergesetz, Fahrens ohne Fahrerlaubnis und dem Verdacht des Führens eines Fahrzeugs unter dem Einfluss berauschender Mittel wurden eingeleitet. Weiterhin erwartet zwei Fahrzeugführer ein Bußgeldverfahren wegen der Nutzung ihres Mobiltelefons während der Fahrt und ein Fahrzeugführer war nicht angeschnallt.

Ein Rollerfahrer und sein Sozius versuchten sich, nachdem sie die Kontrollstelle entdeckt hatten, ihrer Kontrolle durch die Flucht zu entziehen und steuerten allerdings ihr Fahrzeug nach wenigen Metern in einen Gartenzaun. Dann setzten sie ihre Flucht zu Fuß fort. Nachdem der Roller durch die Polizei sichergestellt wurde und die Beamten aufgrund von ersten Ermittlungen bereits an der Wohnung auf den Fahrer warteten, stellte sich dieser kurz darauf beim 1. Polizeirevier. Er besaß keine Fahrerlaubnis und stand augenscheinlich unter dem Einfluss berauschender Mittel. Entsprechende Strafverfahren und die damit verbundenen polizeilichen Maßnahmen wurden eingeleitet.

