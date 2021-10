Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kalkar - Verkehrsunfall

Rennradfahrer schwer verletzt

Kalkar (ots)

Am Samstag (9. Oktober 2021) gegen kurz nach 14:00 Uhr hat sich auf der Griether Straße ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem ein Rennrad-Fahrer schwer verletzt wurde. Ein 32-Jähriger aus Kevelaer war mit seiner Mercedes R-Klasse auf der Griether Straße in Richtung Wunderland Kalkar unterwegs. Als er nach links in die Einfahrt des Wunderlandes abbiegen wollte, kam es zu einem Zusammenstoß mit einem 48-Jährigen Mann aus Didam (NL), der auf dem Radweg neben der Straße mit seinem Rennrad in gleiche Richtung unterwegs war. Der Radfahrer prallte gegen den PKW, stürzte und verletzte sich schwer. Ein Rettungswagen brachte ihn in eine Klinik. (cs)

