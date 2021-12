Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Nachtrag zur Pressemeldung vom 03.12.2021, 10:37 Uhr: Alleinunfall einer 80-jährigen Radfahrerin

Geldern (ots)

Am Donnerstag (02.12.2021) ereignete sich gegen 13:30 Uhr auf der Vogteistraße ein Verkehrsunfall, bei dem eine 80-jährige Frau aus Geldern schwer verletzt wurde. Am Samstag (04.12.2021) verstarb die 80-jährige nun an den Unfallfolgen.

Die ursprüngliche Meldung zum Unfall finden Sie hier: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65849/5089840

