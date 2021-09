Polizei Mettmann

POL-ME: Pedelec-Fahrerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt - Monheim am Rhein - 2109114

Mettmann (ots)

Am Mittwoch (22. September 2021) ist bei einem Verkehrsunfall an der Krummstraße in Monheim am Rhein eine 66 Jahre alte Pedelec-Fahrerin schwer verletzt worden.

Das war geschehen:

Gegen 14:35 Uhr war eine 41-jährige Monheimerin mit ihrem Opel Astra über die Krummstraße in der Altstadt gefahren, als ihr auf der engen Straße ein Lkw entgegen kam. Die Monheimerin fuhr daraufhin nach rechts über den dortigen gemeinsamen Geh- und Fahrradweg, um den Lkw passieren zu lassen. Dabei achtete sie jedoch nicht auf eine ihr ebenfalls entgegenkommende Frau auf einem Pedelec. In der Folge stieß der Astra der 41-Jährigen mit dem Pedelec der 66-jährigen Monheimerin zusammen, woraufhin diese zu Boden stürzte.

Die 66-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt und musste mit einem Rettungswagen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

