POL-ME: Fahrradfahrer wird bei Unfall schwer verletzt - Haan - 2109112

Ein 28-jähriger Hildener ist am Mittwoch (22. September 2021) bei einem Verkehrsunfall auf der Gräfrather Straße in Haan schwer verletzt worden. Der Mann war beim Wechseln der Fahrspur mit dem Skoda eines 42-jährigen Solingers kollidiert und auf die Motorhaube geschleudert worden.

Das war geschehen:

Gegen 18.30 Uhr war der 28-Jährige mit seinem Fahrrad zunächst auf der rechten Fahrbahn der Gräfrather Straße in Richtung Solingen unterwegs. Auf Höhe der Hausnummer 31 soll der Mann Zeugenaussagen zufolge kurz über die linke Schulter geblickt haben und plötzlich auf den linken Fahrstreifen gewechselt sein. Dort ist er von einem weißen Skoda Suberb erfasst worden. Der Mann wurde durch die Luft geschleudert fiel auf die Windschutzscheibe. Durch den Aufprall wurde der 28-Jährige schwer verletzt und kam zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Ein von ihm getragener Fahrradhelm verhinderte vermutlich noch schlimmere Verletzungen. Das Fahrrad wurde durch die Kollision stark beschädigt. Reifen und Sattel wurden abgetrennt. Der 42-jährige Skoda-Fahrer blieb unverletzt. Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 5.000 Euro. Ob der Mann seinen beabsichtigten Spurwechsel per Handzeichen angezeigt hat, ist Gegenstand der Ermittlungen.

