Polizei Mettmann

POL-ME: Dank aufmerksamer Zeugen - Polizei stoppt unter Drogen stehenden Autofahrer - Velbert - 2109111

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Aufmerksamen Zeugen ist es zu verdanken, dass die Fahrt eines unter Drogen stehenden 46-jährigen Velberters am Mittwochmittag (22. September 2021) auf der Jahnstraße in Velbert von der Polizei gestoppt werden konnte. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren gegen den Mann ein und ordneten eine Blutprobe an.

Das war geschehen:

Gegen 13:15 Uhr meldete ein aufmerksamer Zeuge eine verdächtige Person auf der Jahnstraße in Velbert. Der Mann soll zuvor mit augenscheinlich überhöhter Geschwindigkeit mit einem VW Crafter die Jahnstraße aus Richtung Heidestraße kommend befahren haben und dann in die Fontanestraße eingebogen sein. Anschließend habe der Fahrer sein Fahrzeug mittig auf der Fahrbahn abgestellt und gestikulierend das Fahrzeug verlassen.

Der Zeuge sprach den augenscheinlich aggressiven und unter starken Stimmungsschwankungen leidenden Mann an und bat ihm um die Herausgabe seines Fahrzeugschlüssels um zu vermeiden, dass der Mann seine Fahrt fortsetzt. Der Fahrzeugführer kam der Aufforderung des Zeugen nach und entfernte sich anschließend fußläufig über die Jahnstraße.

Der couragierte Zeuge informierte folgerichtig die Polizei, welche den flüchtigen Fahrzeugführer wenige hundert Meter weiter antreffen konnte. Im Rahmen einer ersten Befragung ergaben sich Anhaltspunkte, dass der 46-jährige Velberter unter dem Einfluss von Drogen stand. Ein noch vor Ort durchgeführter Drogenschnelltest verlief positiv auf Benzodiazepine.

Zur weiteren Beweisführung wurde der 46-Jährige auf die Polizeiwache Velbert gebracht, wo die ärztliche Entnahme einer Blutprobe angeordnet und durchgeführt wurde. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren gegen den Velberter ein und untersagten ihm bis zur vollständigen Wiederherstellung seiner Fahrtauglichkeit das Führen von führerscheinpflichtigen Fahrzeugen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell