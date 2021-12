Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Hilflos und stark alkoholisiert

Kaiserslautern (ots)

Eine stark alkoholisierte Person hat das Ordnungsamt am Samstagabend in der Altenwoogstraße aufgefunden. Der 31-Jährige war sichtlich alkoholisiert und in einem hilflosen Zustand. Der Mann war den Beamten bekannt, da er zuvor bereits Opfer einer Körperverletzung geworden war. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 3,5 Promille. Der Mann wurde daher dem hinzugerufenen Rettungsdienst übergeben und ins Westpfalzklinikum verbracht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell