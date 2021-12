Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Verkehrsunfall mit zwei verletzten Person

Kleve (ots)

Am 05.12.2021, gegen 00:20 Uhr, befuhr ein 18-jähriger PKW-Fahrer aus Kleve mit seinem blauen VW die Materborner Allee aus Richtung Querallee kommend in Fahrtrichtung Innenstadt. An der Kreuzung Materborner Allee/Dorfstraße bog er nach links auf die Dorfstraße ab, obwohl im ein 48-jähriger PKW-Fahrer aus Kleve mit seinem grauen VW entgegen kam. Es kam zur Kollision und an beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Der 18-jährige wurde bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt; der 48-jährige verletzte sich schwer und wurde einem Krankenhaus zugeführt. Lebensgefahr bestand nicht.

