Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Weeze - Einbruch in Wohnhaus

Schmuck gestohlen

Weeze (ots)

Am Samstag (4. Dezember 2021) zwischen 14:30 und 19:40 Uhr sind unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus am Grafscherweg eingedrungen. Sie hebelten eine Terrassentür auf, um sich Zutritt zu verschaffen. Dann durchsuchten die Unbekannten die Räumlichkeiten und entwendeten letztlich Schmuck aus einer Schatulle. Die Kripo Goch erbittet Zeugenhinweise unter 02823 1080. (cs)

