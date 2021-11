POL-GS: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Goslar vom 23.11.2021

Polizeiinspektion Goslar

- Parkscheinautomat beschädigt

In der Zeit von Freitag, 19.11.2021, 10.00 Uhr bis Montag, 22.11.21, 07.55 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Täter einen in der Frankenberger Straße aufgestellten Parkscheinautomaten vermutlich mit Feuerwerkskörpern. Der Automat wurde dadurch erheblich beschädigt. Die Schadenshöhe beläuft sich auf schätzungsweise 2.500 Euro.

Die Polizei Goslar bittet Personen, die sachdienliche Angaben zum Sachverhalt machen können, sich unter der Durchwahl 05321 339-0 zu melden.

- Wohnungseinbruch

Bisher unbekannte Täter verschafften sich am Montag, 22.11.2021, in der Zeit zwischen 13.00 und 19.55 Uhr gewaltsam Zugang in ein Wohngebäude der Straße Am Müllerkamp im Goslarer Ortsteil Oker. Hierbei wurden die Räumlichkeiten nach Diebesgut durchsucht und anschließend in unbekannte Richtung verlassen. Die Schadenshöhe wird auf 2.000 Euro geschätzt.

Das zuständige 2. Fachkommissariat der Polizeiinspektion Goslar hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die sachdienliche Hinweise zum Sachverhalt geben können, sich unter der Durchwahl 05321 339-0 zu melden.

