POL-GS: Pressemitteilung Polizeikommissariat Seesen vom 23.11.21

Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Montag, gegen 10.05 Uhr, befuhr eine 26-jährige Seesenerin mit ihrem Pkw die Bundesstraße 248 aus Hahausen kommend in Richtung Seesen. Kurz hinter der Einmündung nach Klingenhagen kam sie, nach eigenen Angaben aufgrund eines Sekundenschlafs, zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen Baum. Anschließend lenkte sie gegen und kam auf der Gegenfahrbahn im Straßengraben zum Stehen. Die Fahrzeugführerin wurde leicht verletzt ins Klinikum verbracht. Ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs wurde eingeleitet.

Verkehrsunfall

In Münchehof ereignete sich am Montag, gegen 15.55 Uhr, ein Verkehrsunfall, als ein 45-jähriger Anwohner rückwärts aus seinem Grundstück in den fließenden Verkehr einfuhr und hierbei den Pkw eines 68-jährigen Wolfsburgers übersah. An beiden Pkw entstand Sachschaden.

Wildunfall

Eine 23-jährige Bockenemerin wurde Montagnacht leicht verletzt, als sie mit ihrem Pkw auf der Bundesstraße 243 zwischen Bornum und Rhüden unterwegs war und mit einem Reh kollidierte. Am Pkw entstand ein Schaden von ca. 1500 Euro, das Reh verendete am Unfallort.

Sachbeschädigung

In der Zeit von Sonntag, 15.00 Uhr, bis Montag, 11.30 Uhr, wurde durch einen bislang Unbekannten das Werbebanner des Stadtmarketing Seesen, welches auf der Bockenemer Straße auf einer Werbefläche angebracht ist, beschädigt. Laut Anzeigenerstatterin entstand ein Sachschaden im Wert von 750 Euro. Hinweise zum Täter oder Tatgeschehen erbittet die Polizei unter 05381/9440.

