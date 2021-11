Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Goslar vom 22.11.2021

GS-Georgenberg

-PKW Diebstahl

Bislang unbekannte Täter entwendeten in der Nacht von 21.11. auf den 22.11.21 einen in der Straße Am Jürgenfeld abgestellten PKW Mazda CX 5, mit dem amtlichen Kennzeichen, GS-PF 10.

Die Polizei Goslar bittet Personen, die in dieser Sache Hinweise geben können, sich unter der 05321 / 3390 zu melden.

Langelsheim

-Mit 1,04 Promille im Graben gelandet

Am 21.11.21, gegen 12.10 Uhr, wurde durch die Polizei Goslar in der Wiesenstr. In Langelsheim ein PKW Seat Exeo überprüft, der von der Fahrbahn abgekommen und im Graben zum Stehen gekommen war.

Die vor Ort angetroffene 62-jährige Fahrerin stand unter Alkoholeinfluss. Da selbiger der Grund für das Abkommen von der Fahrbahn gewesen sein dürfte, wurde neben einer Blutentnahme auch die Beschlagnahme des Führerscheins bei der Langelsheimerin durchgeführt.

