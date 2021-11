Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: St. Andreasberg Einbruch in das Kurhaus

Goslar (ots)

In der Zeit vom 15.11.201, 18.45 Uhr bis zum 22.11.2021, 09.00 Uhr, kam es zu einem Einbruch in das Kurhaus von St. Andreasberg. Ein bislang unbekannter Täter hebelte eine Nebeneingangstür zum Kurhaus auf und gelangte so in das Gebäude. Hier durchsuchte er einige Räume, deren Türen unverschlossen waren. Außerdem hebelte der Täter im Gebäude eine weitere Tür auf, welche verschlossen war. Hier befand sich jedoch lediglich eine Toilette. Ohne Beute verließ der Täter dann das Gebäude. Die Schadenshöhe beträgt ca. 500 Euro.

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeistation St. Andreasberg, T. 05582/999970 in Verbindung zu setzten.

PST St. Andreasberg23112021BA

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell