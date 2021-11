Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung des PK Bad Harzburg

Zeugenaufruf

Goslar (ots)

Bereits am Montag, 08.11.2021, gegen 10:15 Uhr kam es zu einem Vorfall, wo zwei ältere Harzburgerinnen die Schmiedestraße in Bad Harzburg auf dem Gehweg in Richtung der Lutherstraße entlanggingen. Hierbei wurde die 87-jährige Frau, welche die linke Gehwegseite benutzte, von einer bislang unbekannten männlichen Person im Vorbeigehen angerempelt und ist dabei auf den Gehweg gestürzt. Die männliche Person sei direkt in Richtung Stadtmitte weitergegangen und habe sich nicht um die Verletzte gekümmert. Wie erst heute bekannt wurde, hat sich das Opfer hierbei eine komplizierte Verletzung zugezogen. Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall bzw. zu der männlichen Person machen können, werden gebeten sich mit der Polizei Bad Harzburg (Tel.: 05322/911110) in Verbindung zu setzen.

i.A. Frischemeier, POK

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell