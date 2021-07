Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bräunlingen-Döggingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Radfahrerin bei Überholmanöver leicht verletzt (29.07.2021

Bräunlingen (ots)

Beim Überholen eine Radfahrerin auf einem E-Bike gestreift hat ein Autofahrer am Donnerstag gegen 19 Uhr auf der Kreisstraße 5739 zwischen Mundelfingen und Döggingen. Ein 51-jähriger Fiat Tipo-Fahrer erkannte zu spät eine am rechten Fahrbahnrand radelnde 62-Jährige. Er streifte beim Vorbeifahren die Satteltaschen ihres Rades. Dadurch kam die Frau von der Straße ab und stürzte einen grasbewachsenen Abhang hinunter. Sie erlitt leichte Verletzungen. Ein Krankenwagen brachte sie in eine Klinik. An ihrem Hollandrad entstand Sachschaden in Höhe von rund 50 Euro.

