Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach) Mit Auflieger gegen Hausdach gefahren (29.07.2021)

Stockach (ots)

Mit seinem Lkw ist ein 57-Jähriger gestern Nachmittag gegen 14.45 Uhr in der Meßkircher Straße gegen ein Hausdach gestoßen. Der Mann rangierte mit seinem Fahrzeug vorwärts, kam hierbei nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit seinem Auflieger mit der Ecke eines dortigen Hausdaches. Verletzt wurde niemand. Jedoch liegen die Schäden, die an dem Dach entstanden, zwischen 5.000 und 10.000 Euro. Der Lkw wurde in Höhe von circa 2.500 Euro beschädigt. Er war nicht mehr fahrbereit.

