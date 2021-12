Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rees - Verkehrsunfallflucht

Grundstücksmauer beschädigt

Rees (ots)

In der Zeit von Dienstagnachmittag bis Mittwoch (1. Dezember 2021) um 18.00 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer die Grundstücksmauer eines Hauses an der Empeler Straße. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher pflichtwidrig. Der Unfallort liegt, stadtauswärts gesehen, kurz hinter der Emmericher Landstraße linksseitig. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Emmerich unter Telefon 02822 7830. (ms)

