Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Gemeinsame Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft und Polizei Kleve - 24-Jähriger in Untersuchungshaft

Dringender Tatverdacht, Zigarettenautomaten gesprengt zu haben

Goch (ots)

Ein 24-jähriger Mann, der ohne festen Wohnsitz im Bundesgebiet ist, steht unter dem dringenden Verdacht, am letzten Wochenende beabsichtigt zu haben, einen Zigarettenautomaten in Goch-Nierswalde zu sprengen. Doch bevor es dazu kommen konnte, wurde er von der Kriminalpolizei festgenommen. Ihm wird darüber hinaus vorgeworfen, in der Vergangenheit mindestens zwei Zigarettenautomaten in Goch mit Rohrbomben gesprengt zu haben.

Nach einem Zeugenhinweis konnten durch die Staatsanwaltschaft Kleve am letzten Wochenende zeitnah Durchsuchungsbeschlüsse erwirkt werden, so dass die Ermittler sowohl den Tatverdächtigen, als auch zwei selbstgebaute Rohrbomben auffinden konnten. Der polizeibekannte 24-Jährige wurde festgenommen, die Rohrbomben sichergestellt. Am nächsten Tag wurde der Beschuldigte dem Haftrichter vorgeführt, der Untersuchungshaft anordnete.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei zu eventuellen Mittätern dauern noch an.

Bei diesem Durchsuchungs- und Festnahmeeinsatz waren auch Diensthundeführer beteiligt. Die Rauschgiftspurhündin fand in der Wohnung verschiedene Drogen, der Sprengstoffspürhund spürte Gegenstände auf, die zum Bau von Sprengsätzen dienten.

