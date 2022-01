Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main

BPOL-F: Gefährliche Körperverletzung am Bahnhof Frankfurt-Giesheim

Frankfurt-Griesheim (ots)

Die Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main ermittelt gegen zwei noch unbekannte Täter, die am Sonntagabend am Bahnhof Frankfurt-Griesheim einen 55-jährigen Frankfurter tätlich angegriffen und mit einer Bierlasche verletzt haben. Gegen 19 Uhr war es zwischen den drei Personen zu einem zuerst verbalen Streit gekommen, der letztlich eskalierte und mit einer auf dem Kopf des Frankfurters zertrümmerten Bierflasche endete. Der Lokführer einer einfahrenden S-Bahn hatte die Auseinandersetzung bemerkt und sofort die Bundespolizei alarmiert. Als wenig später eine Streife eintraf, fanden die Beamten den Frankfurter bewusstlos am Bahnsteig, wo er wenig später von Rettungssanitätern versorgt wurde. Die zwei anderen Personen waren noch vor Eintreffen der Streife geflüchtet und konnten trotz der sofort eingeleiteten Fahndung bisher nicht gestellt werden. Der verletzte Mann wurde mit Platz- und Schnittwunden am Kopf in die Uni-Kliniken Frankfurt am Main eingeliefert. Gegen die zwei noch unbekannten flüchtigen Täter, wurde ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. Hinweise zu den Tätern können unter der Telefonnummer 069/130145 1103 der Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main gemeldet werden.

