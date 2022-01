Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Zivile Polizisten stellen Automatenaufbrecher

Wesel (ots)

Auf frischer Tat gelang es gestern zivilen Polizeibeamten, einen Tatverdächtigen vorläufig festzunehmen.

Die Beamten waren am Mittwoch gegen 19.00 Uhr mit einem Zivilfahrzeug in der Innenstadt unterwegs.

Als sie die Straße Flesgentor in Richtung Ritterstraße befuhren, fielen ihnen zwei Unbekannte auf, die sich an einem Kaugummiautomaten, der an einer dortigen Hauswand hing, zu schaffen machten.

Die Polizisten fuhren zunächst zwei Mal an dem Duo vorbei, das sich daran jedoch nicht störte und weiter ihr Interesse dem Automaten widmete.

In Höhe der Bierbrauerstraße hielten die Polizisten an und beobachteten dann, dass die beiden Tatverdächtigen sich mehrmals in alle Richtungen umschauten.

Daraufhin sprachen sie die Beiden am Automaten an, die kurzerhand die Beine in die Hand nahmen und in Richtung der Straße Am Kasinogarten flüchteten. Dort trennte sich das Duo.

Die Polizisten, die die Verfolgung aufnahmen, gelang es, einen der Tatverdächtigen in Höhe der Neustraße vorläufig festzunahmen. Kurz bevor die Handschellen klickten, warf der Flüchtende noch eine Schraubzwinge unter ein geparktes Auto.

Bei der Durchsuchung des 18-jährigen Weselers fanden die Beamten noch einen Schraubenschlüssel. Diesen und die Schraubzwinge stellten sie sicher.

Dem anderen Tatverdächtigen gelang die Flucht. Die Ermittlungen zu seiner Person dauern derzeit noch an.

An dem Kaugummiautomaten stellten die Polizisten eine Hebelspur fest. Zudem lagen frische Lacksplitter auf dem Bürgersteig.

Den 18-Jährigen erwartet jetzt ein Strafverfahren.

