Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Kabeldiebe festgenommen

Moers (ots)

Nach einem Stromausfall bei einem Unternehmen an der Römerstraße in Moers konnten Polizeikräfte am späten Dienstagabend im Schacht eines Trafohauses am Eurotec-Ring zunächst einen 48-jährigen Mann aus Moers auf frischer Tat festnehmen. Im weiteren Verlauf wurde noch ein 41-jähriger Mann ohne festen Wohnsitz auf dem Gelände festgenommen. Die Täter hatten diverse Kabelstränge bereits zum Abtransport bereitgelegt. Ob die Täter auch in Verbindung zu einer Tat vom Wochenende an der gleichen Örtlichkeit stehen, ist Gegenstand weiterer Ermittlungen der Kriminalpolizei.

Zeugen, die am Dienstagabend verdächtige Beobachtungen im Bereich des Eurotec-Ring gemacht haben, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0281-107-1222 bei der Polizeiwache Moers zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell