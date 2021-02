Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 210210-1-pdnms Zeugen nach Sachbeschädigung am Bordesholmer See gesucht

Bordesholm (ots)

Zwischen dem 08.02.21, 17.00 Uhr und dem 09.02.21, 11.00 Uhr kam es an der Badeanstalt / Freibad am Bordesholmer See zu einer Sachbeschädigung durch unbekannte Täter. Der oder die Täter zerstörten eine Holzleiter, warfen ein Fahrrad auf den zugefrorenen See und zerschlugen diverse Bierflaschen. Die Polizei in Bordesholm sucht jetzt nach Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen machen konnten. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeizentralstation Bordesholm unter der Rufnummer 04322-96000.

