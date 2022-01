Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main

BPOL-F: Bundespolizei stellt Taschendiebe im Hauptbahnhof

Frankfurt am Main (ots)

Neben dem 24-jährigen Haupttäter, der am Dienstagabend im Frankfurter Hauptbahnhof einer 15-jährigen Frankfurterin ein hochwertiges Handy aus der Jackentasche gestohlen hatte, konnten Beamte der Bundespolizei auch die zwei 18 und 17-jährigen Mittäter festnehmen. Auf einer Rolltreppe im Hauptbahnhof hatten die drei aus Gießen kommenden Täter gegen 21 Uhr die Jugendliche eingekreist, was der Haupttäter zum Diebstahl nutzte. Der Diebstahl wurde von der Jugendlichen erst später im Hauptbahnhof festgestellt. Danach meldete sie den Diebstahl bei der Bundespolizei. Bei der späteren Auswertung von Videoaufzeichnungen, konnten die drei Männer letztlich erkannt werden. Dies führte dazu, dass eine Streife die drei Personen am Vorplatz des Hauptbahnhofes nur eine Stunde später festnehmen konnte. Bei einer Durchsuchung in der Wache wurde bei dem 18-Jährigen das gestohlene Handy gefunden und sichergestellt. Nach Feststellung der Personalien wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls eingeleitet. Eine Vorführung beim Haftrichter ist für heute geplant.

