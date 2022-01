Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Eingebrochen und Hund frei gelassen - Mehrere Reifen zerstochen

Aalen (ots)

Aalen: Eingebrochen und Hund frei gelassen

Am Montag, zwischen 15:45 Uhr und 17:00 Uhr, verschafften sich Unbekannte Zutritt in eine Erdgeschosswohnung im Heckenrosenweg. Über eine aufgehebelte Terrassentür gelangten die Unbekannten in die Wohnung. Die Täter entwendeten nichts, ließen jedoch einen Hund entweichen und entnahmen ein kleines Tier aus einem Käfig und ließen dieses ebenfalls frei. Der Hund kehrte selbstständig zur Wohnanschrift zurück. Hinweise auf verdächtige Personen nimmt das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240 entgegen.

Aalen: Mehrere Reifen zerstochen

In der Rombacher Straße zerstachen zwischen Mittwoch 19.01. und Sonntag 23.01., Unbekannte an insgesamt drei Fahrzeugen sieben Reifen. Es entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. Die Polizei Aalen hat die Ermittlungen zum Vorfall übernommen und bittet nun um Zeugenhinweise, die unter Tel. 07361/5240 entgegengenommen werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell