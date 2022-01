Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Plüderhausen: Kellerbrand

Plüderhausen: (ots)

Die Feuerwehr war am Dienstagnachmittag wegen eines Kellerbrandes in der Schulstraße im Einsatz. Kurz vor 14 Uhr bemerkte ein Verkehrsteilnehmer beim Vorbeifahren in einem dortigen Wohnhaus eine enorme Rauchentwicklung. Er hielt an und informierte den dortigen Bewohner, der bis dahin noch nichts von dem Feuer im Keller bemerkt hatte. Anschließend alarmierten sie die Feuerwehr, die mit Unterstützung aus Urbach letztlich mit 33 Einsatzkräften und fünf Fahrzeugen zum Löscheinsatz ausrückten. In dem Keller wurde ein brennender Wäschetrockner gelöscht, der dort zuvor in Betrieb genommen worden war. Danach konnte der Gebäudekeller vom Qualm befreit werden. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand. Der Schaden am Gebäude wurde nach ersten Schätzungen auf ca. 50.000 Euro beziffert.

