POL-AA: Großerlach: In Straßengraben gerutscht

Aalen (ots)

Eine 59 Jahre alte Nissan-Fahrerin befuhr am Dienstag gegen 09:50 Uhr die Kreisstraße 1903 von Erlach in Richtung Berwinkel. Hierbei kam sie in einer Linkskurve auf der winterglatten Straße ins Rutschen und letztlich nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort kam der Pkw auf der Seite im Graben zum Liegen. Die Frau wurde hierbei leicht verletzt, ihr Pkw musste abgeschleppt werden. Der entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 5000 Euro.

