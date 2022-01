Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ilshofen: Weiterer Glätteunfall

Aalen (ots)

Gegen 7:40 Uhr kam es am Dienstagmorgen zu einem weiteren Glätteunfall auf der L 1037 zwischen Sandelsbronn und Hörlebach. Eine 19-jährige Fahrerin eines Opel Corsa fuhr die Landesstraße in Richtung Hörlebach entlang und kam hierbei aufgrund der Straßenglätte in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab. Ihr Auto musste abgeschleppt werden, der Sachschaden beträgt rund 2000 Euro.

