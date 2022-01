Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Dachstuhlbrand nach Explosion in einem Mehrparteienhaus in Nordhholz

Wurster Nordseeküste/Nordpol. Am heutigen Montagmorgen (10.01.2022) meldeten Anwohner gegen 08:30 Uhr einen Brand nach einer Explosion in einem Mehrparteienhaus in der Oderstraße in Nordholz. Feuerwehr und Rettungsdienst sind im Einsatz. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde eine Person leicht verletzt. Mehrere Haustiere wurden aus dem Gebäude gerettet. Das Objekt konnte durch die Feuerwehr noch nicht komplett betreten werden. Es wird nachberichtet.

