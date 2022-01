Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfallflucht & Versuchter Einbruch

Aalen (ots)

Fellbach: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Das Polizeirevier Fellbach sucht Zeugen nach einer Unfallflucht, die sich am Montagnachmittag gegen 17:20 Uhr in der Schorndorfer Straße zugetragen hat. Ein bisher unbekannter Autofahrer streifte beim Vorbeifahren einen am Straßenrand geparkten Skoda Octavia und beschädigte hierbei dessen linken Außenspiegel. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Als Verursacherfahrzeug kommt evtl. ein orangefarbener Kastenwagen in Betracht. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Fellbach unter der Telefonnummer 0711 57720 entgegen.

Fellbach: Versuchter Einbruch in Kindergarten

Zwischen Freitag und Montag versuchten bisher unbekannte Diebe in einen Kindergarten in der Kienbachstraße einzubrechen. Der hierbei entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 2000 Euro. Zeugen, die im genannten Zeitraum entsprechende Beobachtungen gemacht haben, werden dringend gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711 57720 mit dem Polizeirevier Fellbach in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell