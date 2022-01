Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Schrezheim: 56-Jähriger wurde Opfer eines angeblichen Microsoft-Mitarbeiters

Aalen (ots)

Opfer eines Telefonbetruges wurde am Dienstag, 04.01.2022, ein 56-jähriger Mann, der von einem angeblichen Microsoft-Mitarbeiter einen Anruf erhielt. Der unbekannte Anrufer behauptete, dass ein Sicherheitsangriff auf seinen Rechner festgestellt wurde und er diesen nun beheben wolle. Durch geschickte Gesprächsführung - über mehrere Tage - brachte der angebliche Mitarbeiter den Mann dazu, eine spezielle Software auf seinem PC sowie seinem Smartphone zu installieren. Somit erlangte der Unbekannte Fernzugriff auf die Zugangsdaten zum Onlinebanking sowie einem Kreditkarten-Konto des Mannes. In der Folge buchte der Unbekannte letztendlich etwa 55.000 Euro ab. Der 56-Jährige brachte den Vorfall am vergangenen Donnerstag bei der Polizei zur Anzeige, die daraufhin die Ermittlungen aufnahm.

So schützen Sie sich:

- Seriöse Unternehmen nehmen nicht unaufgefordert Kontakt zum Kunden auf. Sollte sich ein Servicemitarbeiter bei Ihnen melden, ohne dass Sie darum gebeten haben, legen Sie einfach den Hörer auf. - Geben Sie auf keinen Fall private Daten z.B. Bankkonto- oder Kreditkartendaten oder Informationen zu Kundenkonten heraus. - Gewähren Sie unbekannten Anrufern / Personen niemals Zugriff auf Ihren Rechner oder Smartphone.

Wenn Sie Opfer wurden:

- Trennen Sie Ihren Rechner vom Internet und fahren Sie ihn herunter bzw. schalten Sie ihr Smartphone auf den sogenannten Flugmodus. - Ändern Sie über einen nicht infizierten Rechner unverzüglich Ihre Passwörter. - Lassen Sie Ihren Rechner / Smartphone überprüfen und das installierte Fernwartungsprogramm löschen. - Nehmen Sie Kontakt zu den Zahlungsdiensten und Unternehmen auf, deren Zugangsdaten in den Besitz der Täter gelangt sind. - Lassen Sie sich von Ihrem Geldinstitut beraten, ob Sie bereits getätigte Zahlungen zurückholen können. - Erstatten Sie unverzüglich Anzeige bei der Polizei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell