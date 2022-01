Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Einbrüche & Farbschmierereien

Aalen (ots)

Schorndorf: In Kirche eingebrochen

Zwischen Samstagabend und Sonntagmorgen brachen bisher unbekannte Diebe in die Evangelische Stadtkirche ein und entwendeten Bargeld aus einer Spendenkasse sowie zwei Mobiltelefone und ein iPad. Der Gesamtwert des Diebesgutes beläuft sich auf etwa 2000 Euro, der entstandene Sachschaden wird ebenfalls auf 2000 Euro geschätzt. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040 entgegen.

Schorndorf: Einbruch in Gaststätte

Bisher unbekannte Diebe verschafften sich am Sonntag in der Zeit zwischen 12 Uhr und 15:10 Uhr Zutritt zu einer Gaststätte in der Gottlieb-Daimler-Straße und entwendeten aus dieser unter anderem einen Tresor. Die genaue Schadenshöhe ist bislang noch unklar. Zeugenhinweise werden vom Polizeirevier Schorndorf telefonisch unter der Nummer 07181 2040 entgegengenommen.

Backnang: Farbschmierereien

Zwischen Samstagnachmittag, 17:20 Uhr und Sonntagvormittag, 11:10 Uhr wurden im Bereich der Schwenninger Straße zwei Pkw, ein Wohnmobil, ein Anhänger, ein Firmenschild, ein Verteilerkasten, eine Gartenhütte sowie zwei Altkleidercontrainer mit pinker Farbe beschmiert. Die genaue Schadenshöhe ist bislang noch unbekannt. Zeugen, die im genannten Zeitraum entsprechende Beobachtungen gemacht haben und Hinweise auf die Täter geben können, werden dringend gebeten, sich mit dem Polizeirevier Backnang unter der Telefonnummer 07191 9090 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell