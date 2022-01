Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Mercedes überschlug sich - zwei Personen verletzt

Aalen (ots)

Ein 68-jähriger Mercedesfahrer befuhr am Sonntag gegen 12.15 Uhr die A7 in Fahrtrichtung Ulm. Kurz nach dem Virngrundtunnel kam der Mercedes aus bislang unbekannter Ursache alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr ca. 150 m durch den Grünstreifen, geriet mit der linken Fahrzeugseite von außen an die Leitplanke, drehte sich auf der Leitplanke und kippte schließlich entgegen der Fahrtrichtung auf die Fahrerseite. Der 68-Jährige und seine 67-jährige Beifahrerin waren kurzfristig im Fahrzeug eingeklemmt. Aufgrund der zunächst angenommenen schwersten Verletzungen wurde ein Rettungshubschrauber alarmiert und landete vor Ort auf der vollgesperrten Autobahn. Schlussendlich wurde der 68-Jährige leicht und seine Beifahrerin schwer verletzt in eine Klinik verbracht. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf ca. 65.000 Euro. Durch die Unfallaufnahme, Bergungs- und Aufräumarbeiten kam es bis ca. 14 Uhr zu Behinderungen auf der teilweise voll gesperrten Autobahn. Außer dem Rettungsdienst waren auch die Autobahnmeisterei und die Feuerwehr Fichtenau mit 7 Fahrzeugen und 35 Mann im Einsatz.

