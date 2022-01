Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Kurioser Unfallhergang - 119.000 Euro Schaden

Waiblingen (ots)

Ein 18-jähriger Mercedesfahrer wollte am Sonntagnachmittag gegen 15.45 Uhr an einem Parkplatz in der Weingärtner Vorstadt die Parkschranke öffnen. Hierzu wollte er Münzgeld in den Automaten einwerfen, lehnte sich hierzu aus dem Fahrerfenster und stützte sich mit den Füßen mutmaßlich auf dem Bremspedal ab. Leider irrte sich der 18-Jährige und trat versehentlich auf das Gaspedal. Der stark motorisierte Mercedes GLE schoss förmlich nach vorne, durchbrach die Schranke und einen Stabmattenzaun derart, dass dieser zur Rampe wurde, überflog einen dahinter parkenden Ford Fiesta und parkte schließlich gegenüber in einer freien Parklücke ein. Dort wurde er allerdings von einem davor parkenden Mercedes C-Klasse abrupt abgebremst. Der GLE und der Fiesta erlitten einen wirtschaftlichen Totalschaden in Höhe von ca. 95.000 und 13.000 Euro - die C-Klasse dürfte einen Heckshaden in Höhe von ca. 8.000 Euro erlitten haben. An der durchbrochenen Schranke und dem Zaun entstand ein Schaden in Höhe von ca. 3.000 Euro. Wie durch ein Wunder wurde außer dem 18-jährigen Fahrer niemand verletzt und der Fahrer nur leicht verletzt. Die Bergung der Fahrzeuge dauert derzeit noch an.

