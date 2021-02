Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Vöhrenbach

Schwarzwald-Baar-Kreis) Zeuge hilft Polizei bei Klärung einer Unfallflucht (08.02.2021)

Vöhrenbach (ots)

Mit der Hilfe eines aufmerksamen Zeugen hat die Polizei eine Unfallflucht geklärt, die eine Autofahrerin am Montag gegen 19 Uhr in der Straße "Kronengäßle" begangen hat. Eine 22-jährige Mercedes-Fahrerin rutschte auf schneeglatter Fahrbahn gegen die Gebäudewand eines Pfarramtes. Ohne auszusteigen oder sich um den Schaden zu kümmern, fuhr sie weiter und hinterließ einen Sachschaden in Höhe von rund 800 Euro. Ein Zeuge beobachtete den Vorfall und meldete ihn der Polizei. Die Beamten ermittelten die junge Frau als Unfallverursacherin. Sie muss jetzt mit einer Strafanzeige wegen Unfallflucht rechnen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell