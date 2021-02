Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg

Landkreis Rottweil) Unfallflucht - Zeugen gesucht (09.02.2021)

Schramberg (ots)

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer hat in den vergangenen Tagen vermutlich beim Öffnen seiner Fahrzeugtür ein daneben geparktes Auto beschädigt und ist davongefahren, ohne sich um den entstandenen Sachschaden von rund 5.000 Euro zu kümmern. Der Geschädigte hatte sein Fahrzeug vor einem Haus in der Josef-Andre-Straße abgestellt. Als er am heutigen Dienstag gegen 8.30 Uhr zu seinem Auto lief, stellte er an der hinteren linken Tür Beschädigungen und rote Farbantragungen fest. Personen, die Hinweise zu dem Verursacher oder dessen Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schramberg, Tel. 07422 2701-0, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell